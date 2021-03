Menton Menton Alpes-Maritimes, Menton Festival des jardins : Découverte du jardin remarquable du Mas Flofaro Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Festival des jardins : Découverte du jardin remarquable du Mas Flofaro, 4 avril 2021-4 avril 2021, Menton. Festival des jardins : Découverte du jardin remarquable du Mas Flofaro 2021-04-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-25 11:30:00 11:30:00 Le Mas Flofaro 69 Corniche André Tardieu

Implanté dans les années 1950 sur un terrain situé sur le flanc de la colline de l'Annonciade, composé de terrasses du XVIe siècle et d'un système hydraulique du XVIII, il est également composé d'oliviers centenaires qui lui confère toute sa majesté.

