Festival des jardins : Découverte du jardin de la villa Maria Serena, 9 avril 2021-9 avril 2021, Menton. Festival des jardins : Découverte du jardin de la villa Maria Serena 2021-04-09 14:30:00 14:30:00 – 2021-04-23 16:00:00 16:00:00 Villa Maria Serena 21 promenade Reine Astrid

Menton Alpes-Maritimes EUR 6 6

Créé en 1866, le jardin, qu'il serait peut-être plus pertinent d'appeler palmeraie, est un hymne à la verticalité ébouriffée. Un ensemble de palmiers entremêlé de magnifiques Cycas, un alignement de cyprès donnant l'apparence d'une muraille végétale…

