Festival des Jardins de Lille-Sud Quartier Lille-Sud, 18 mai 2022, Lille.

Festival des Jardins de Lille-Sud

du mercredi 18 mai au samedi 21 mai à Quartier Lille-Sud

**Du 18 au 21 mai, la nature se dévoile sous toutes ses formes à Lille-Sud !** —————————————————————————— Parcourez les espaces verts du quartier pour vivre des performances artistiques et découvertes sensorielles, ou profiter de conseils jardinage et d’un temps festif. Un événement pour tous les amoureux de nature ! 4 temps, 4 lieux et 4 ambiances sont mis à l’honneur : ### Mercredi 18 mai de 10h à 13h – Esplanade de la Halle de Glisse, 343 rue de Marquillies, Lille ### **QUAND LA NATURE INSPIRE** • Atelier land’art (réalisation d’une fresque collective à partir d’éléments naturels) par Lille Sud Insertion • Ateliers peinture à la terre et initiation à la gravure par Les Z’art Recycleurs • Atelier sérigraphie par l’artiste Olivier DECARVALHO • Atelier et exposition autour de la sécheresse par l’artiste Dalila KAIDI • Atelier de création d’herbiers par l’artiste Madeline WOOD • Atelier créatif et participatif par ATTACAFA • Atelier de déshydratation de fruits et légumes par l’association FAME _Pour les sportifs : prenez le départ de parcours alliant sport et nature, suivant les Chemins de la Forme, accompagnés par l’Olympique Lille-Sud (départs à 10h30 et 14h de l’esplanade de la Halle de Glisse)_ ### Mercredi 18 mai de 14h à 18h – Jardin des Cultures, rue de l’Epi de Soil, Lille ### **AUTOUR DU JARDINAGE** • Ateliers divers par Paroles d’Habitants : > Comment semer une prairie fleurie ? > Apprendre à bouturer > Comment jardiner quand on pas de jardin ? > Comment et pourquoi la biodiversité protège votre jardin ? > L’attaque des perceuses, animation autour des abeilles solitaires > Votre jardin est-il hérisson-compatible ? > Concours de tartes de saison et de grelinettes (sur réservation, infos au 06 74 10 12 94) • Fabrication de nichoirs par Au Fil de l’eau • Activités diverses autour du jardinage par Lille Sud Insertion • Restauration sur place par l’APPC ### Samedi 21 mai de 10h à 13h – Square Filbertville, rue de Filbertville, Lille ### **DECOUVERTES SENSORIELLES** • Spectacle-atelier autour de la création d’instruments de musique en légumes par Les arts Verts • Dégustation de fruits et légumes par l’association FAME • Atelier compostage par Des Jardins et des Hommes • Balade sensorielle autour du jardin par Les Herbes Folles • Atelier lecture de contes par Du Vent dans les mots • Jeux de société divers par Temps de jeux • Animation autour du vrac par VRAC Hauts-de-France ### Samedi 21 mai de 14h à 19h – Parc du Grand Sud ### **LA NATURE EN FÊTE** • Ferme itinérante par La bergerie de Valérie • Balades à poney par Poney’Phémère • Spectacle par Sirouy le Clown • Déambulation d’échassiers par la compagnie La Boussole • Fanfare sur le thème de la nature par Le trio sélectif • Rallye nature, à la découverte de la faune et de la flore du parc du Grand Sud, par Chico Mendès • Découverte du monde des abeilles par la Médiathèque de Lille-Sud • Spectacle de Hip Hop par le centre social de l’Arbrisseau • Stand de maquillage par le centre social Lazare Garreau • Exposition pour redécouvrir le parc du Grand Sud • Jeux en bois accessibles à tous • Restauration sur place par l’APPC

Gratuit – Ouvert à tous

Art, jardinage, fêtes et découvertes : découvrez la nature sous toutes ses formes !

Quartier Lille-Sud Lille-Sud Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T13:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T13:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T19:00:00