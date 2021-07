Festival des Itinérances Gymnase municipale de Saint-Juéry, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Saint-Juéry.

Les Compagnies tarnaises Alchymère et Le Cirque La Cabriole réalisent un nouveau rêve : Le Festival des Itinérances ! Réunit autour de leur spectacle « La Caravane des Songes », les deux équipes artistiques organise un festival faisant la part belle aux arts forains, circassiens et itinérants, avec ses deux chapiteaux et son champ de foire : des spectacles poétiques et acrobatiques, des concerts endiablés, des shows de rue rythmés, des jeux forains revisités pour s’amuser, un marché de créateurs plein d’idées, un manège déjanté… Bref de l’émerveillement et des rires pour petits et grands ! **Programmation :** * Vendredi 30 juillet : Soirée concert : ProleteR (sous réserve) / Bonaventure * Samedi 31 juillet : Matin : Dézacordam (jeune public) + Jeux forains, manège… (entrée libre sur le site) Boris sur les planches (Alchymère/cirque/rue) Ca mange pas d’pain (tt public) (Marche ou rêve/clown/rue) La Caravane des Songes (dès 5 ans) (Cabriole-Alchymère/cirque/chapiteau) Strampalati (dès 8 ans) (Cirq’hulon/cirque/chapiteau) + Dj’ Set * Dimanche 1er août : Matin : Ateliers parents enfants/initiation Cirque + Jeux forains, manège… (entrée libre sur le site) Rosemonde (tt public) (Cie du vide/clown/rue) SoliloqueS (tt public) (Cie Singulière/cirque/rue) La Caravane des Songes (dès 5 ans) (Cabriole-Alchymère/cirque/chapiteau) Strampalati (dès 8 ans) (Cirq’hulon/cirque/chapiteau) **Tarifs** Concert vendredi : entrée site/tarif unique 10€. Dézacordam : 5€ (-16ans)/8€ Ateliers : 10€ (duo) chapiteau : 12€/16€ (la place) + Pass cirque (vendredi soir + 2 spectacles sous chapiteau) : 30€/40€ + Entrée site (samedi/dim.) : gratuit + Spectacle de rue : au chapeau + Jeux forains : 2€ la partie (jetons) _Restauration et bar sur place. Pas de camping public. Chiens non autorisés sur le site._ **Infos / réservations :** [[caravanedessonges@gmail.com](mailto:caravanedessonges@gmail.com)](mailto:caravanedessonges@gmail.com) [Page Facebook de La Caravane des Songes](https://www.facebook.com/LaCaravanedesSonges) & [Billetterie Festik.net](https://caravanedessonges.festik.net/)

Saint-Juéry Tarn



