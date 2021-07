Festival des Itinérances espace Salengro, 30 juillet 2021, Saint-Juéry.

Le Festival des itinérances… —————————— 1ère édition. ————- du 30 juillet au 01 août 2021 —————————– Jauges réduites : 49 personnes !!!!!!!!! 3 zone ERP à jauge 49 toujours à l’espace Salengro : – 1 zone chapiteau – 1 zone spectacle rue – 1 zone fête foraine Plus de précisions à la fin. Les chaînes se brisaient, les portes s’ouvraient à nouveau, les envies d’évasion se font sentir, depuis de longs mois maintenant… Nous tentons contre vents et marées de maintenir un voyage onirique fait de gens qui écument les routes : circassiens, forains, artistes de rue, vendeurs ambulants… Notre festival ça sera ça : des chapiteaux de toile, des baraques de jeu, un manège, un marché, des spectacles, des concerts… le temps d’un week-end, nous monterons à St Juéry un village éphémère fait de songes éveillés, et puis, les saltimbanques replieront l’instant et reprendront la route. Puisque les voyages nous ont manqué, nous serons ravis de vous embarquer quelques heures dans notre monde fait de passion et d’itinérance… Programmation : Vendredi soirée concert : ProleteR (sous réserve) Bonaventure. Samedi : Matin : Dézacordam (jeune public) + Jeux forains, manège… (entrée libre sur le site) Boris sur les planches (Alchymère/cirque/rue) Ca mange pas d’pain (tt public) (Marche ou rêve/clown/rue) La Caravane des Songes (dès 5 ans) (Cabriole-Alchymère/cirque/chapiteau) Strampalati (dès 8 ans) (Cirq’hulon/cirque/chapiteau) + Dj’ Set Dimanche : Matin : Ateliers parents enfants/initiation Cirque + Jeux forains, manège… (entrée libre sur le site) Rosemonde (tt public) (Cie du vide/clown/rue) SoliloqueS (tt public) (Cie Singulière/cirque/rue) La Caravane des Songes (dès 5 ans) (Cabriole-Alchymère/cirque/chapiteau) Strampalati (dès 8 ans) (Cirq’hulon/cirque/chapiteau) Tarifs concert vendredi : sous chapiteau. Tarif Dézacordam : 5€ (-16ans) / 8€ Tarif Ateliers : 10€ (duo) Tarif chapiteau : 12€/16€ (la place) + Pass cirque (vendredi soir + 2 spectacles sous chapiteau) : annulé. + Entrée site (vend./samedi/dim.) : gratuit + Spectacle de rue : au chapeau + Jeux forains : 2€ la partie (jetons) Infos : [caravanedessonges@gmail.com](mailto:caravanedessonges@gmail.com) Lieu : Gymnase Salengro / 81160 St Juery. Restauration et bar sur place. Pas de camping public. Chiens non autorisés sur le site. * LES PRECISIONS SUR LA REORGANISATION DU FESTIVAL : Pour les spectacles : – Les horaires restent inchangées et la programmation identique. – Les jauges passent à 49 personnes pour tous les spectacles (y compris les spectacles de rue). – La soirée du vendredi soir (ProleteR + Bonnaventure) demeure, elle sera proposée sous chapiteau à jauge 49 personnes. – Les spectacles de rue seront joués dans des espaces délimités à 49 personnes en jauge, aucune réservation possible, accès libre mais jauge à 49. – Le champ de foire ouvert en continu dès 16h (espace forain, manège, stand, marché, bar et restauration), accès libre, jauge à 49 personnes, sous turn over : dès que des personnes sortent, d’autres peuvent rentrer. Pour les normes sanitaires : – Port du masque obligatoire sur tous les espaces extérieurs et intérieurs. – Gel hydroalcoolique disponible sur tous les espaces. – Respect des gestes barrières. D’autres infos à suivre. Nous nous doutons qu’il y aura quelques couacs sur l’organisation, certainement des frustrations, mais nous faisons ce que nous pouvons, et après 6 mois de travail acharné, nous pouvons vous dire que la frustration, nous connaissons. Merci pour votre soutien. Réservation ticket : [https://caravanedessonges.festik.net/](https://caravanedessonges.festik.net/) Site internet : [http://www.alchymere.com/festival-des-itinerances/](http://www.alchymere.com/festival-des-itinerances/)

Un festival dédié aux arts forains et circassiens avec ses deux chapiteaux et son champ de foire

espace Salengro 81160 SAINT JUERY Saint-Juéry Tarn



