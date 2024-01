FESTIVAL DES IMAGES AUX MOTS Toulouse, vendredi 26 janvier 2024.

Le festival met en avant la culture LGBTQIA+, ses questions d’orientations sexuelles et de genre à travers le cinéma sous toutes ses formes. Au programme, retrouvez son lot de films LGBT agrémentés de rencontres, de débats, d’expositions et de performances..

Venez découvrir des films venus du monde entier, pour la plupart inédits en France et qui parfois ne seront jamais distribués et donc jamais visibles en dehors des festivals.

Au programme 10 films, dont deux reprises (Grey gardens et No movie home), 11 documentaires et 22 courts-métrages. Profitez aussi des espaces de dialogue et de convivialité où vous pouvez vous rencontrer, lesbiennes, gays, bi, trans, hétéro dans un esprit de partage, de curiosité, de bienveillance.

Retrouvez le détail de la programmation ici www.des-images-aux-mots.fr EUR.

Début : 2024-01-26

fin : 2024-02-04



