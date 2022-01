Festival des images aux mots Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Rendez-vous incontournable de la région Occitanie du cinéma LGBTQI+ qui permet de découvrir des œuvres (longs et courts métrages ainsi que documentaires) du monde entier autour d’ invités avec notamment l’association tarnaise « Diversité Pastel. » Salle Arcé **Programme sur : des-images-aux-mots.fr** Rendez-vous incontournable de la région Occitanie du cinéma LGBTQI Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

