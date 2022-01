Festival Des Images Aux Mots (LGBTQI+) : A good man Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Festival Des Images Aux Mots (LGBTQI+) : A good man

Cinéma L'Autan, Ramonville-Saint-Agne
11-22 février 2022

Résumé :
——–
### Aude et Benjamin s'aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d'enfant alors Benjamin décide que c'est lui qui le portera.

Bande annonce :
—————
[https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589626&cfilm=279610.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589626&cfilm=279610.html)

Un film de Marie-Castille Mention-Schaar

Dates et horaires:
2022-02-11T21:00:00 2022-02-11T22:30:00;2022-02-14T18:30:00 2022-02-14T20:00:00;2022-02-17T21:00:00 2022-02-17T22:30:00;2022-02-22T16:00:00 2022-02-22T17:30:00

