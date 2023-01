Festival ”Des images aux mots” Gourdon Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot JOYLAND (en VO)

Pakistan 2022. Un drame de Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan, Rasti Farooq…

Durée : 2h06

8 FÉVRIER À 20H45

A Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de deve- nir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

Prix du Jury, Un Certain Regard, Cannes 2022 LE BLEU DU CAFTAN

AVANT-PREMIÈRE : VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H30

France/Maroc/Belgique/Danemark 2023. Un drame de Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui… Durée : 2h04

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs. TOVE (en VO)

AVANT-PREMIÈRE : MERCREDI 15 FÉVRIER À 20H45

Finlande/Suède 2023. Un biopic de Zaida Bergroth avec Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney… Durée : 1h43

Femme libre, artiste, écrivain,… Qui est Tove Jansson, la célèbre créatrice des Moomins ? De la bohême d’Helsinki au Paris d’après Guerre, TOVE nous emporte dans le

tourbillon de sa vie d’artiste et de son amour dévorant pour Vivica Bandler, et nous invite dans son imaginaire : la vallée des Moomins. En partenariat avec le CAC de Gourdon et Cinephilae ©Cinélot

