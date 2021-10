Paris La Bellevilloise île de France, Paris FESTIVAL DES IDEES PARIS : UN FUTUR ELECTRIQUE, UNE MAUVAISE IDEE ? La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

FESTIVAL DES IDEES PARIS : UN FUTUR ELECTRIQUE, UNE MAUVAISE IDEE ? La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris.

de 15h à 15h45

gratuit

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. Pour décarboner, il va falloir produire plus d’électricité. Une impasse ? Futur rime souvent avec électricité : villes intelligentes, objets connectés, voitures électriques, on a parfois l’impression que l’électricité sera abondante, gratuite et disponible pour tous de manière illimitée et magique. Face aux dégâts causés par les énergies fossiles et à leur épuisement programmé, beaucoup voient dans l’électricité l’énergie qui sauvera notre futur. Mais qu’est-ce qu’implique cette vision de l’avenir ? Comment espérer produire assez d’électricité face à des besoins exponentiels ? La France doit-elle défendre son parc nucléaire ou au contraire s’en débarrasser au plus vite ? Si la voie de la sobriété semble être la plus raisonnable, cette rencontre tâchera de voir comment s’y engager. Avec : Alain Gras, sociologue, professeur des universités émérite, auteur notamment de La servitude électrique, du rêve de liberté à la prison numérique (avec G. Dubey, Seuil, 2021) Bernard Laponche, physicien nucléaire et ancien ingénieur au CEA, consultant international dans l’énergie, membre de l’association Global Chance, co-auteur de En finir avec le nucléaire. Pourquoi et comment (Seuil, 2011) Un échange animé par Jennifer Gallé, journaliste à The Conversation Animations -> Conférence / Débat La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://u-paris.fr/festival-idees-paris/ Animations -> Conférence / Débat

