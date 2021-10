FESTIVAL DES IDEES PARIS : TROP DE MONDE SUR TERRE D’ICI 2050 ? La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 16h15 à 17h

gratuit

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021.

Entre surconsommation et épuisement des ressources, le spectre de la surpopulation effraie. Pourtant les études et les réalités locales vont à l’encontre du « bon sens »…

Avec bientôt 9 milliards d’individus sur Terre, la démographie s’envole et nourrit de nombreux discours anxiogènes sur notre futur. Le système Terre saura-t-il absorber cette croissance continue ? En quoi avons-nous une vision trop simpliste de la question ?

Le démographe Jacques Véron décortique bon nombre d’idées reçues sur la démographie planétaire. La journaliste Bénédicte Manier, spécialiste de l’Inde et dont les livres ont directement inspiré le film Demain, analyse de près des initiatives démocratiques et écologiques portées par la société civile. L’Inde est-elle un laboratoire écologique et sa démographie est-elle une chance ? Au-delà des discours pessimistes, une rencontre pour tâcher de construire un futur où chacun a sa place.

Avec :

Bénédicte Manier, journaliste à l’Agence France Presse, auteure notamment de Un million de révolutions tranquilles : comment les citoyens changent le monde (Les liens qui libèrent, 2012), Made in India. Le laboratoire écologique de la planète (J’ai Lu, 2018) et de La route verte des Indes. Au pays des transitions écologiques et citoyennes (Écopoche, Rue de l’Échiquier, 2018)

Jacques Véron, démographe, directeur de recherche émérite à l’Ined, auteur notamment de Faut-il avoir peur de la population mondiale ? (Seuil, 2020)

Une rencontre animée par Clea Chakraverty, journaliste à The Conversation

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

