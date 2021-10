Paris La Bellevilloise île de France, Paris FESTIVAL DES IDEES PARIS : REPARER LE FUTUR, ON COMMENCE PAR OU ? [OUVERTURE] La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FESTIVAL DES IDEES PARIS : REPARER LE FUTUR, ON COMMENCE PAR OU ? [OUVERTURE] La Bellevilloise, 18 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 19h à 21h30

gratuit

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise jeudi 18 novembre 2021. Comment science et militantisme s’articulent-ils dans l’espoir de faire émerger un futur meilleur ? Événement d’ouverture avec Dominique Méda, Lucie Pinson et Juliette Rousseau. Pour ouvrir cette 6e édition nous proposons un dialogue entre trois personnalités puissantes, trois femmes qui dressent un diagnostic sans concession sur l’état du monde mais qui se refusent de baisser les bras. Lucie Pinson, tout juste récompensée du prix Goldman de l’environnement, dirige l’ONG Reclaim Finance dont l’objet est d’empêcher banquiers et investisseurs de financer les projets de développement des énergies fossiles. Auteure, militante, activiste, Juliette Rousseau est passée par plusieurs terrains de lutte, avec toujours dans le viseur la nécessité de construire une société moins inégalitaire. Son livre Lutter ensemble pose les bases d’un futur différent où solidarités et complicités politiques refusent la marche du monde tel qu’il est. Enfin, la sociologue et philosophe Dominique Méda nous fait l’honneur d’éclairer le débat en revenant sur le mythe de la croissance, le poids de nos croyances, et surtout les solutions à esquisser pour réparer un futur plus respirable et équitable. Avec : Dominique Méda, sociologue, professeure à l’Université Paris-Dauphine, Inspectrice générale des Affaires sociales, présidente de l’Institut Veblen, auteure de nombreux ouvrages, notamment Une autre voie est possible (avec E. Heyer et P. Lokiec, Flammarion, 2018) et Manifeste travail (avec I. Ferreras et J. Battilan, Le Seuil, 2020) Lucie Pinson, fondatrice et directrice générale de l’ONG Reclaim Finance Juliette Rousseau, journaliste, traductrice, éditrice, auteure de Lutter ensemble. Pour de nouvelles complicités politiques (Éditions Cambourakis, 2018) Un échange animé par Iris Deroeux, journaliste à The Conversation Animations -> Conférence / Débat La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://u-paris.fr/festival-idees-paris/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-11-18T19:00:00+01:00_2021-11-18T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris