FESTIVAL DES IDEES PARIS : QUOI COMPRENDRE DE LA COLLAPSOLOGIE ? La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021 de 14h à 14h45

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. Réparer le futur c’est d’abord savoir le raconter. On entend souvent que les grands récits fédérateurs ont disparu et que l’idéologie néolibérale, loin de toute utopie, a parachevé cette désertion du sens. Notre monde, multiplement abimé, rend la projection dans nos avenirs difficile. Des tentatives de narration émergent pourtant et, certaines, rencontrent même un succès qui interpelle. Théorie de l’effondrement et collapsologie semblent en effet rencontrer, depuis 2015, un réel succès dans l’opinion publique, en posant des questions cruciales, non dénuées de profondes angoisses. Quoi comprendre de cette proposition projective ? L’écologie a-t-elle la possibilité de porter un récit qui ne soit pas celui du « pire » ? L’éco-anxiété doit-elle nous inquiéter ? Ou inversement y a-t-il une vertu à la peur ? Que répondre aux nombreux détracteurs de la collapsologie ? Une rencontre qui vous propose de plonger dans la complexité des récits pour mieux en saisir les enjeux. Avec : Alice Canabate, sociologue, chercheuse associée à Université de Paris, auteure de L’écologie et la narration du pire (Utopia, 2021) Bruno Villalba, sociologue, professeur de science politique à AgroParisTech, auteur de La collapsologie et ses ennemis (Le Pommier, 2021) Animations -> Conférence / Débat La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://u-paris.fr/festival-idees-paris/ Animations -> Conférence / Débat

