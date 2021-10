Paris La Bellevilloise île de France, Paris FESTIVAL DES IDEES PARIS : #NOUSSACHONS – LE FUTUR DE L’INFORMATION EN PERIL ? La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. Fake news et théories du complot ont pris dans le débat public et médiatique une place inquiétante. Il suffit de repenser au 1984 d’Orwell – prédisant que « l’ignorance c’est la force » – pour se rappeler que l’information est un enjeu clé pour construire notre futur. Pourquoi notre cerveau aime-t-il souvent se complaire dans des certitudes infondées ? Quel rôle les algorithmes et les géants du web jouent-ils dans la pollution médiatique ? En quoi l’intelligence artificielle et les Big Data peuvent-ils nous aider à construire une information fiable ? On en débat avec des experts en science des données, en intelligence artificielle, en neurosciences et en journalisme. Avec : Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives à Université de Paris, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation (LaPsyDé) Nathalie Gallet, journaliste à France Télévisions Ioana Malonescu, chercheuse en informatique Un échange animé par Sébastien Bohler, rédacteur en chef de Cerveau & psycho, auteur de Le Bug humain (Robert Laffont, 2019) et de Où est le sens ? : les découvertes sur notre cerveau qui changent l’avenir de notre civilisation (Robert Laffont, 2020) Organisation : Data Intelligence Institute of Paris (DIIP – Université de Paris) Animations -> Conférence / Débat La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://u-paris.fr/festival-idees-paris/ Animations -> Conférence / Débat

