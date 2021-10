Paris La Bellevilloise île de France, Paris FESTIVAL DES IDEES PARIS : MIGRATIONS, LE GRAND ENJEU DU FUTUR La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

FESTIVAL DES IDEES PARIS : MIGRATIONS, LE GRAND ENJEU DU FUTUR La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris.

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. Entre catastrophes climatiques, bouleversements géopolitiques et crises économiques, les migrations seront sans conteste l’un des grands enjeux du futur. Mais pourquoi nourrissent-elles tant de fantasmes ? Enjeu politique crucial, les migrations alimentent quotidiennement une série de drames qui finiraient presque par devenir « invisibles ». Souvent vues comme un problème conjoncturel – construire des murs ou favoriser la paix revient au fond au même : éviter les mouvements de population –, les migrations existent en réalité depuis toujours et sont souvent une chance pour les pays d’accueil. En proposant de décoder les statistiques, de distinguer réalités de terrain et volonté politique, de décortiquer les discours et opinions sur la question, cette rencontre vous invite à battre en brèche un certain nombre d’idées reçues sur les peurs et fantasmes liés aux migrations. Avec : Cris Beauchemin, démographe, directeur de recherche à l’Ined, auteur notamment d’Au-delà de la « crise des migrants » : décentrer le regard (avec M. Ichou, Karthala, 2016) Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, anthropologue et psychologue clinicienne, professeure en anthropologie à l’Inalco, auteure notamment de La voix de ceux qui crient. Rencontre avec des demandeurs d’asile (Albin Michel, 2018) Un échange animé par Loïc Mangin, rédacteur en chef adjoint des Hors-séries de Pour la Science En partenariat avec : L’Ined Animations -> Conférence / Débat La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://u-paris.fr/festival-idees-paris Animations -> Conférence / Débat

