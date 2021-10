Paris La Bellevilloise île de France, Paris FESTIVAL DES IDEES PARIS : L’INFO DU FUTUR La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FESTIVAL DES IDEES PARIS : L’INFO DU FUTUR La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 14h à 16h

gratuit

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. Rendez-vous à un atelier radio pour réparer le futur. Deux heures d’initiation à la pratique radiophonique, à travers un jeu de rôle autour du thème « réparer le futur », afin de faire découvrir les coulisses de la conception d’une émission de radio de manière ludique et participative ! Un atelier réservé à un groupe scolaire. Réservation auprès de Radio Campus Paris. Conception et animation : Radio Campus Paris Contact : mediation@radiocampusparis.org Animations -> Conférence / Débat La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-11-19T14:00:00+01:00_2021-11-19T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris