FESTIVAL DES IDEES PARIS : LES CONFERENCES DE POCHE – TOUT SAVOIR SUR RIEN DU TOUT La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris.

21h à 22h

gratuit

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. Les Conférences de poche nous transportent dans l’univers de Léon Lenclos, où l’irréel devient banal, où le quotidien semble extraordinaire. De quoi va-t-il parler ? Dès les premières phrases, on est saisi : bon sang ! Il me parle de moi. À grandes enjambées, un pas dans la science, l’autre dans la poésie. Tout en dessinant sur un paper-board, Léon nous raconte des histoires fausses et des vérités stupéfiantes sur des sujets dont on ne soupçonnait pas l’importance. Il nous apprend ce que l’on pressentait sans pouvoir mettre de mots dessus. Au programme de ces conférences de poche : « À propos des bouteilles de lait » pour découvrir le point commun entre saisir une bouteille de lait et démolir un immeuble, « La question du sens de la vie » pour en savoir plus sur le sens de cette question, et « Six techniques pour améliorer votre mémoire » ou comment améliorer efficacement sa mémoire avec des techniques simples et accessibles à tous. Avec : Léon Lenclos, auteur et comédien Public : spectacle tout public Production : Compagnie Nokill Animations -> Conférence / Débat La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://u-paris.fr/festival-idees-paris Animations -> Conférence / Débat

