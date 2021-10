Paris La Bellevilloise île de France, Paris FESTIVAL DES IDEES PARIS : L’ATOME DE SAVOIR La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

FESTIVAL DES IDEES PARIS : L'ATOME DE SAVOIR La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris.

de 18h à 19h

gratuit

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. Radio Campus Paris prend ses quartiers au Festival des idées Paris pour une émission hors-les-murs dédiée aux sciences. Assistez-y en direct ! À tous les curieux ! Chaque mois l'équipe de l'Atome se réunit pour aborder un grand thème de l'innovation technologique. Le but : tenter de comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain à travers de grands entretiens avec des acteurs de la sphère scientifique et autres reportages et chroniques de vulgarisation. Pour le Festival des idées Paris, L'Atome de Savoir regarde le futur à travers le passé : comment a-t-on vu l'avenir au fil des époques ? Prenez vos places pour y assister en direct (nombre de places limité). Animation & conception : Radio Campus Paris À écouter en live ou en direct sur 93.9 FM

