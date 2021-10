FESTIVAL DES IDEES PARIS : CARTE BLANCHE – COMPRENDRE LE PRESENT. ENTREPRENDRE DEMAIN. La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris.

gratuit

Carte blanche à l’association étudiante Je Science donc Je Suis qui propose un atelier Fresque du climat et un débat autour du réchauffement climatique et du développement durable.

Cette année, le GIEC a publié la première partie de son 6e rapport d’évaluation. Rédigé par 234 scientifiques de 66 pays différents sur la base de plus de 14 000 études scientifiques, comment comprendre ces chiffres et informations qui nous dépassent ? Comment créer et entrevoir de l’espoir là où les résultats semblent nous accabler ?

Cet événement vous invite d’abord à participer collectivement à l’élaboration de la fresque du climat basée sur les informations du GIEC, à l’aide de cinq lots de quarante cartes fournies au fur et à mesure de l’atelier.

Une fois la fresque établie, place au débat et aux échanges pour mieux comprendre les enjeux des changements climatiques globaux, avec les membres du mouvement Colibris. Ces derniers cherchent des solutions et agissent au quotidien pour créer un mode de vie plus écologique et solidaire. Leur conviction : agir à l’échelle locale. Quelles convictions, idées ou solutions auront émergé de votre esprit après avoir pris connaissance de toutes ces informations ? Vous serez invité à les partager et qui sait… à inventer demain.

Avec :

Les membres de l’association Colibris

Organisation :

Association étudiante Je Science donc Je Suis

Animations -> Conférence / Débat

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://u-paris.fr/festival-idees-paris

