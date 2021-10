Festival des idées Paris – 20 novembre Ground Control, 18 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 18 au 20 novembre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 10h à 22h

gratuit

Le festival aura lieu les 18, 19 et 20 novembre prochains à Ground Control et à la Bellevilloise, ainsi que sur les campus universitaires. Une trentaine de conférences, gratuites et ouvertes au grand public, sont proposées pour s’interroger sur « Réparer le futur ».

L’édition 2021 : Réparer le futur

Pour faire réfléchir aux façons de réparer notre futur, plusieurs enjeux sont soulevés : peut-on changer nos manières de consommer ? La croissance verte est-elle une imposture ? Serons-nous trop nombreux sur Terre ? Comment réactiver les solidarités et les luttes ? Que comprendre de la collapsologie ? La science-fiction est-elle encore visionnaire ? La démocratie est-elle en panne ?

Pour en débattre, nous pouvons compter sur la présence de scientifiques, militants, essayistes et écrivains au ton vif et percutant : Vincent Mignerot, Lucie Pinson, Juliette Rousseau, Mathieu Potte-Bonneville, Catherine Larrère, Sébastien Bohler, Étienne Davodeau, Valérie Cabanes, Thierry Ribault, Jeanne Burgart-Goutal, Hervé Gardette, Roland Lehoucq et d’autres intervenants annoncés prochainement.

Au-delà du débat d’idées, le Festival des idées Paris propose également une série d’ateliers gratuits et pour tout public : pour dessiner la fresque du climat avec une association étudiante, écrire le scénario du futur avec Les Propulseurs, faire de la philo pour les enfants avec Les Petites Lumières !

À ne pas manquer : les conférences de poche de Léon Lenclos – ou « comment tout savoir sur rien du tout » – et en clôture la lecture-débat par la compagnie de Samuel Valensi, La Poursuite du bleu.

La plupart des événements seront disponibles sur la chaîne YouTube du festival en direct et en replay.

Ground Control 81, rue du Charolais Paris 75012

6, 14 : Bercy (417m) 1, 8 : Reuilly – Diderot (496m)



Contact :Festival des idées http://www.festivaldesidees.paris

Date complète :

