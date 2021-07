Festival des Hurlu Belles Rues Place de l’Eglise,14340 Cambremer, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Cambremer.

**FESTIVAL HURLU BELLES RUES** —————————— ✨ 24 et 25 juillet. ✨ Le festival des Hurlu Belles Rues est de retour pour une deuxième édition ! ——————————————————– ? Samedi 24 juillet ——————– 16h : » Un os dans le cosmos » – 50 min. / tout public 17h30 : » Le bateleur circassien » – 30 min. / tout public 18h30 : » Si bémol » – 60 min. 21h : » Scuick » – concert karaoké 22h30 : » Chandelle de glace » ? Dimanche 25 juillet ———————– 10h>13h : » Funny hats » – tout public 14h30 : » Ouh la la ! » – 60 min. / tout public 16h : » L’affaire suit son court » – 100 min. / tout public ✨ Pour que votre plaisir ne s’arrête jamais, tout au long du week-end,retrouvez, à chaque coin de rue tantôt le magicien Justin Campart ou la musique de Marion ( dans la cour de l’école dimanche midi ) … ? Des créations vélocipédiques bricolées par les habitants ont pris place dans le village et des réparateurs de bicyclettes installés près de La Grange aux Dimes se proposent de réviser vos vélos si vous le souhaitez. ? Restauration : Restauration et buvette sur place, proposé par les bénévoles de l’Association L’Être enchanté : profitez d’une salade, une tartine, un gâteau, ou une boisson fraîche, à petit prix, tout en profitant des spectacles … ♻️ Festival éco-responsable ! – Verres réutilisables et consignés� – Contenants recyclables compostables – Alimentation et boissons issus de producteurs locaux – Stands de sensibilisation à l’éco déplacement – Création, par les habitants, de la signalétique et des objets de publicité à partir de vélos et matériaux recyclés. ℹ️ contact : [hurlu.belles.rues@gmail.com](mailto:hurlu.belles.rues@gmail.com)

