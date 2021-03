Festival des Heures Musicales, 6 mai 2021-6 mai 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

Festival des Heures Musicales 2021-05-06 – 2021-05-09 Centre culturel de l’Estran Avenue du Général de Gaulle

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Festival de musique classique. Les Heures Musicales proposent un programme accessible au plus grand nombre, avec des mélodies célèbres et connues du grand public, mais également riche et varié. La billetterie est ouverte sur place ½ h avant chaque concert.

Jeudi 6 mai à 20h30

A la chapelle de Saint-Quay-Portrieux

« Soirée baroque »

Bach, Haendel, Scarlatti

Giorgio Matteoli, flûte à bec ; Luca Ambrosio, orgue

Vendredi 7 mai à 20h30

A l’Eglise de Binic

« Dans les salons viennois »

Mozart, Beethoven, Schubert

Franck Masquelier, flûte

Vadim Tchijik, violon

Daniel Dato, alto

Samedi 8 mai

A la salle de l’Estran

« Journée Beethoven »

Pour le 250e anniversaire de sa naissance

à 11h30

Grandes sonates

Jean-Paul Gasparian, piano

à 20h30

Musique de chambre

Vadim Tchijik, violon ; Olivia Gay, violoncelle

Armine Varvarian, piano

Dimanche 9 mai à 17h

A la salle de l’Estran

« Concert Anniversaires »

Vieuxtemps, Lekeu, Servais

Vadim Tchijik, violon

Anna Mikulska, violoncelle ; Philippe Argenty, piano

musicalesdebinic@gmail.com http://www.musicalesdebinic.blogspot.fr/

