Pontigny Pontigny Pontigny, Yonne Festival des Heures Musicales 2021 – Abbaye de Pontigny Pontigny Pontigny Catégories d’évènement: Pontigny

Yonne

Festival des Heures Musicales 2021 – Abbaye de Pontigny Pontigny, 7 août 2021, Pontigny. Festival des Heures Musicales 2021 – Abbaye de Pontigny 2021-08-07 – 2021-08-07 Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny

Pontigny Yonne Pontigny 15 15 EUR Le Festival des Heures Musicales de Pontigny “Un Voyage Européen”, dirigé par Régis Pasquier, se tiendra les Samedi 7 Août à 20h30 et Dimanche 8 Août à 15h30, à l’Abbaye de Pontigny. Tarif 15 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. accueil@abbayedepontigny.com +33 3 86 47 54 99 Le Festival des Heures Musicales de Pontigny “Un Voyage Européen”, dirigé par Régis Pasquier, se tiendra les Samedi 7 Août à 20h30 et Dimanche 8 Août à 15h30, à l’Abbaye de Pontigny. Tarif 15 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Pontigny, Yonne Autres Lieu Pontigny Adresse Avenue de l'Abbaye Abbaye de Pontigny Ville Pontigny lieuville 47.90966#3.71362