Gymnase Cosec (chem Départemental 15), le vendredi 25 mars à 15:00

200 musiciens pour redécouvrir les orchestres d’harmonie, avec un répertoire de qualité (musiques de film, variétés, swing, classique,…).

Participation libre

2022-03-25T15:00:00 2022-03-25T23:00:00

