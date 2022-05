Festival des Gueules Rouges Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues, 5 juin 2022, Saint-Martin-de-ValgalguesSaint-Martin-de-Valgalgues.

2022-06-05 – 2022-06-05

Ce festival a été imaginé par une bande de copains qui avaient pour principale ambition de proposer des concerts gratuits.Marché de producteurs, débats et à partir de 19h, festival musical avec Les hurlements d’Léo, Paris Brest, Rosebud.Les Hurlements d’Léo, parfois abrégé en HDL, est un groupe de rock français, originaire de Bordeaux, Gironde. Ils jouent un genre qu’ils définissent eux-mêmes en plaisantant comme java-chanson-punk-caravaning ».Pour Paris-brest, et si l’on devait résumer leur répertoire ? Côté musique française, Bashung, Thiéfaine, Gainsbourg période Gainsbarre. Et, sinon, AC-DC, les Rolling Stones ou Iggy Pop. Mais pas les classiques, des reprises bien trempées et revues à notre sauce ! Enfin, depuis ses débuts Rosebud adopte une démarche à l’écart des modes avec un répertoire de compositions aux influences musicales qui vont de la musique populaire aux arrangements et compositions folk, country et certaines fois même gipsy.*Infos pratiques :- Rendez-vous le dimanche 05 Juin 2022- Où? : Esplanade Charles de Gaulle à St Martin de Valgalgues- Quand? : À partir de 10h00 pour les animations et 19h00 pour les concerts- Tarif : Entrée Libre- Informations complémentaires par téléphone au 06 23 60 07 31

