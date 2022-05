Festival des Gueules Noires Le Molay-Littry, 25 juin 2022, Le Molay-Littry.

Festival des Gueules Noires Le Molay-Littry

2022-06-25 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-25 00:00:00 00:00:00

Le Molay-Littry Calvados

Organisation d’un festival de musique ayant pour but de mettre en valeur les mineurs de Le Molay-Littry. Avec le concours du Musée de la mine et de la mairie de Le Molay-Littry.

En ouverture, la Philharmonie des mineurs de Le Molay-Littry.

Puis succession de groupes de genres et styles musicaux variés : Rock, Pop, Blues, Reggae, Chanson française…

motorhead.14330@gmail.com +33 6 31 20 63 17

Le Molay-Littry

dernière mise à jour : 2022-05-20 par