Festival des Grands-Parents Olympiades intergénérationnelles
Salle des fêtes Sens, vendredi 23 février 2024.

Les vacances scolaires sont souvent l’occasion pour les familles de se retrouver et de passer des moments privilégiés ensemble. Mais pour les grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants durant ces périodes, trouver une activité qui plaise à toutes les générations peut parfois s’apparenter à un vrai casse-tête. C’est précisément pour répondre à ce défi que la ville de Sens organise le « Festival des Grands-Parents » ! Ce nouveau rendez-vous intergénérationnel est conçu pour offrir des solutions pratiques et ludiques aux grands-parents petits-enfants afin de profiter pleinementde leur temps ensemble !

Participez à des compétitions amicales en petits groupes où l’entraide et la complicité seront les maîtres-mots.

Mais aussi :

– Coin lecture Lisez et laissez-vous transporter dans des univers féeriques grâce à des histoires captivantes pour les petits et les grands.

– Atelier créatifs Découvrez des activités manuelles pour encourager la créativité et l’échange de savoir-faire entre générations.

– Scrapbooking familial Rassemblez-vous autour d’une table pour créer ensemble un album de souvenir inestimables.

– Cabine photo à thèmes Une cabine photo avec différents décors et accessoires pour se prendre en photo et créer des souvenirs amusants .

Salle des fêtes Rue René Binet

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:00:00

fin : 2024-02-23 17:00:00



