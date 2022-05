FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE MUSICAL SIMPLEMENT MERCI, 31 mai 2022, .

FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE MUSICAL SIMPLEMENT MERCI

2022-05-31 – 2022-05-31

Catherine, Charlotte, Claudie, Clément, Dominique, Francine, Jean-Paul, Pascale et Sylvie, des gens d’ici, simples amoureux de la chanson et du Bassin minier, seront nos « passeurs de Mémoire » d’un soir

pour une création musicale originale dans l’ambiance cosy et intimiste de la médiathèque. Ils accueilleront sur scène, en invités, les artistes qui les coachent et les accompagnent tout au long de l’année : Amélie Affagard, Bastien Lucas, Laurent Malot, Laurent Viel. Xavier Lacouture assure la coordination artistique, l’écriture et la mise en scène.

C’est en chansons, qu’ensemble, ils feront leur récit et illustreront par bribes : la vie des mineurs et des cités minières, la fin du travail à la mine, les valeurs des gens d’ici, ce qu’il reste de cette riche histoire collective, l’après-charbon, le rebond, l’inscription au Patrimoine mondial, la fierté, la reconnaissance, l’avenir du territoire, le passage du noir au vert… Sans nul doute : émotion en perspective !

Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! »

