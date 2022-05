FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE DEAMBULATOIRE LA S.T.R.I.N.G. Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle Catégorie d’évènement: Loos-en-Gohelle

FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE DEAMBULATOIRE LA S.T.R.I.N.G. Loos-en-Gohelle, 1 juin 2022, Loos-en-Gohelle. FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE DEAMBULATOIRE LA S.T.R.I.N.G. rue du Soudan Loos-en-Gohelle

2022-06-01 – 2022-06-01

rue du Soudan Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais Loos-en-Gohelle Les artistes de la « Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale », de la compagnie Mycélium, vont vous emmener à la découverte d’un lieu unique et secret de la ville : l’Entre-Deux ! Chaussez vos baskets et partez à l’aventure accompagnés par deux écologues totalement… déjantés. Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! » +33 3 21 69 88 77 https://www.loos-en-gohelle.fr/ Les artistes de la « Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale », de la compagnie Mycélium, vont vous emmener à la découverte d’un lieu unique et secret de la ville : l’Entre-Deux ! Chaussez vos baskets et partez à l’aventure accompagnés par deux écologues totalement… déjantés. rue du Soudan Loos-en-Gohelle

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégorie d’évènement: Loos-en-Gohelle Autres Lieu Loos-en-Gohelle Adresse rue du Soudan Ville Loos-en-Gohelle lieuville rue du Soudan Loos-en-Gohelle

FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE DEAMBULATOIRE LA S.T.R.I.N.G. Loos-en-Gohelle 2022-06-01 was last modified: by FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE DEAMBULATOIRE LA S.T.R.I.N.G. Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle 1 juin 2022

Loos-en-Gohelle