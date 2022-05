FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE AU PAYS DES GAILLETTES Loos-en-Gohelle, 8 juin 2022, Loos-en-Gohelle.

FESTIVAL DES GOHELLIADES – SPECTACLE AU PAYS DES GAILLETTES 9 rue Jean Leroy Loos-en-Gohelle

2022-06-08 – 2022-06-08

9 rue Jean Leroy Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Loos-en-Gohelle Gardiens de la tradition, Alain Lempens et Sylvain Tanière vous proposent une immersion dans la vie des cités minières et de nos aïeux : scènes de la vie du coron au 20e siècle, canchons du patrimoine régional et « cacoules »… Un spectacle alternant émotion, nostalgie, chants, humour et faits historiques.

Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! »

+33 3 21 69 88 77 https://www.loos-en-gohelle.fr/

