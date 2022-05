FESTIVAL DES GOHELLIADES – SOIREE FESTIVE AVEC LE MUNICIPAL BAL

FESTIVAL DES GOHELLIADES – SOIREE FESTIVE AVEC LE MUNICIPAL BAL, 8 juin 2022, . FESTIVAL DES GOHELLIADES – SOIREE FESTIVE AVEC LE MUNICIPAL BAL

2022-06-08 – 2022-06-08 Qui dit anniversaire, dit fête ! Cette année, les Gohelliades, c’est donc aussi la proposition de se retrouver pour faire la fête, pour danser et pour chanter. Des tubes, rien que des tubes. Avec des artistes en live, le Municipal Bal, de la compagnie OnOff, chamboule l’image désuète du bal populaire en revisitant un répertoire de chansons qui rassemble tous les goûts musicaux et toutes les générations. Venez faire une coupure festive dans votre semaine pour faire chauffer la piste de danse ! Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! » Qui dit anniversaire, dit fête ! Cette année, les Gohelliades, c’est donc aussi la proposition de se retrouver pour faire la fête, pour danser et pour chanter. Des tubes, rien que des tubes. Avec des artistes en live, le Municipal Bal, de la compagnie OnOff, chamboule l’image désuète du bal populaire en revisitant un répertoire de chansons qui rassemble tous les goûts musicaux et toutes les générations. Venez faire une coupure festive dans votre semaine pour faire chauffer la piste de danse ! dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville