FESTIVAL DES GOHELLIADES – SOIREE CINE MINE DE RIEN Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle Catégorie d’évènement: Loos-en-Gohelle

FESTIVAL DES GOHELLIADES – SOIREE CINE MINE DE RIEN Loos-en-Gohelle, 3 juin 2022, Loos-en-Gohelle. FESTIVAL DES GOHELLIADES – SOIREE CINE MINE DE RIEN rue André Dubois Loos-en-Gohelle

2022-06-03 – 2022-05-10

rue André Dubois Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais Loos-en-Gohelle Pour une soirée familiale ou entre amis, venez assister à la projection du film Mine de rien. Un film dont certaines scènes ont été tournées à Loos-en-Gohelle.

« Dans une petite commune du Nord, l’ancienne mine est sur le point de fermer, laissant des dizaines de personnes sur le carreau. Décidant de ne pas se laisser faire, les ouvriers décident de tenir le siège devant le site. Face à cet ultimatum de la maire qui menace de les exproprier, une idée lumineuse vient à l’un d’entre eux : transformer l’ancienne mine en parc d’attractions. »

La projection sera précédée d'un concert assuré par les Blueberry Jelly. Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! »

La projection sera précédée d’un concert assuré par les Blueberry Jelly. rue André Dubois Loos-en-Gohelle

