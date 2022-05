FESTIVAL DES GOHELLIADES Loos-en-Gohelle, 24 mai 2022, Loos-en-Gohelle.

FESTIVAL DES GOHELLIADES Place de la République Loos-en-Gohelle

2022-05-24 – 2022-06-11

Place de la République Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Loos-en-Gohelle L’année 2022 marque 2 événements majeurs pour notre territoire : l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, le 30 juin 2012, et l’ouverture du Louvre-Lens, le 4 décembre 2012, jour de fête de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs.

Ces 2 dates sont célébrées à l’occasion d’une année anniversaire émaillée d’événements et de festivités un peu partout dans le Bassin minier. Loos-en-Gohelle s’inscrit dans cette dynamique et vous invite à découvrir les surprises qui vous ont été préparées à cette occasion !

Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! »

+33 3 21 69 88 77 https://www.loos-en-gohelle.fr/

L’année 2022 marque 2 événements majeurs pour notre territoire : l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, le 30 juin 2012, et l’ouverture du Louvre-Lens, le 4 décembre 2012, jour de fête de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs.

Ces 2 dates sont célébrées à l’occasion d’une année anniversaire émaillée d’événements et de festivités un peu partout dans le Bassin minier. Loos-en-Gohelle s’inscrit dans cette dynamique et vous invite à découvrir les surprises qui vous ont été préparées à cette occasion !

Place de la République Loos-en-Gohelle

dernière mise à jour : 2022-04-27 par