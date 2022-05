FESTIVAL DES GOHELLIADES – EXPOSITION L’ART DU 11/19 PAR DES PETITS GALIBOTS Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle Catégorie d’évènement: Loos-en-Gohelle

place de la République Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais Loos-en-Gohelle Cette exposition présente des tableaux réalisés par des enfants à partir de photos prises sur la Base du 11/19.

Cette exposition présente des tableaux réalisés par des enfants à partir de photos prises sur la Base du 11/19.

La lampe de mineur réalisée par 3 anciens mineurs au moment de l'inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial sera également exposée. Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! »

