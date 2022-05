FESTIVAL DES GOHELLIADES – EXPOSITION BASSIN MINIER PATRIMOINE MONDIAL Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle Catégorie d’évènement: Loos-en-Gohelle

2022-05-24 – 2022-06-11

15 avenue de la fosse 15 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais Loos-en-Gohelle « L’histoire des mineurs vaut celle des rois ! ». Le Bassin minier a su montrer sa valeur universelle exceptionnelle ! À travers cette exposition, découvrez l’histoire, le patrimoine et les paysages du Bassin minier, ainsi que les éléments qui ont amenés son inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2012. Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! » +33 3 21 69 88 77 https://www.loos-en-gohelle.fr/ « L’histoire des mineurs vaut celle des rois ! ». Le Bassin minier a su montrer sa valeur universelle exceptionnelle ! À travers cette exposition, découvrez l’histoire, le patrimoine et les paysages du Bassin minier, ainsi que les éléments qui ont amenés son inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2012. 15 avenue de la fosse 15 Loos-en-Gohelle

