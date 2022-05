FESTIVAL DES GOHELLIADES – DUCASSE

2022-06-04 – 2022-06-07 Bien sûr, durant tout le week-end de la Pentecôte (du samedi au mardi), venez aussi profiter des manèges et stands de notre traditionnelle ducasse. Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! » +33 3 21 69 88 77 https://www.loos-en-gohelle.fr/ Bien sûr, durant tout le week-end de la Pentecôte (du samedi au mardi), venez aussi profiter des manèges et stands de notre traditionnelle ducasse. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

