rue René Cassin Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais Loos-en-Gohelle Quel plaisir de retrouver la soirée musicale de La Lohézienne !

Les choristes nous partageront leurs dernières chansons et leurs grands classiques puis accueilleront le Tea for Two Big Band. Avec une vingtaine d’instrumentistes, ces fous de jazz vous feront (re)découvrir les grands standards (Glenn Miller, Duke Ellington…) et chanter sur des musiques endiablées. Cette année, les Gohelliades se dérouleront autour du thème « 10 ans déjà ! » +33 3 21 69 88 77 https://www.loos-en-gohelle.fr/ Quel plaisir de retrouver la soirée musicale de La Lohézienne !

