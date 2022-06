Festival des Fous Chantants, 23 juillet 2022, .

Festival des Fous Chantants

2022-07-23 – 2022-07-30

Du 23 au 30 juillet prochain, toute la ville va devenir chantante au passage des Fous Chantants.La capitale cévenole battra tous les soirs au rythme des animations et des concerts offerts au public.Durant la journée, ce sont les rues du cœur de ville qui seront bercées par les meilleurs extraits des 22dernières éditions des Fous Chantants d’Alès. De multiples moments festifs tout au long d’une semaine quis’achèvera en apothéose avec les deux concerts des Fous Chantants en hommage à Pascal Obispo dans lesArènes du Tempéras, les vendredi 29 et samedi 30 juillet.SAMEDI 23 JUILLET : SPECTACLE CABARET. CHANSON FRANÇAISE Le Richard Gardet Orchestra et ses 14 artistes vous feront chanter et danser sur Dalida, Pagny, Sardou, Aznavour, Bruel, Farmer, etc. Un spectacle proposé par les Fous Chantants et le service des Festivités de la ville d’Alès.21h30 – Gratuit – Théâtre de verdureDIMANCHE 24 JUILLET : 7 CONCERTS DANS LES JARDINS DU BOSQUET Pour cette première édition de la nuit des Chanteurs de Rue, les choristes vous invitent au Fort Vauban, dans leur Village, pour une déambulation musicale nocturne.21h30 – Gratuit – Fort VaubanLUNDI 25 JUILLET : AUBADE DES 1000 CHORISTES, SUIVI DU CONCERT DES FRÈRES JACQUARD 20h45 – Gratuit – Place des Martyrs de la résistanceMARDI 26 JUILLET : KARAOKÉ GÉANT AVEC UN ORCHESTRE EN LIVE THE KARAOKE KILLERSAvec en première partie à 20h15, les chorales « MOI JE VEUX CHANTER » et « HARMONY ET VARIATIONS »21h30 – Gratuit – Place des Martyrs de la résistanceMERCREDI 27 JUILLET : Troisième édition du TREMPLIN AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRÈTELes Fous Chantants sont heureux de contribuer à faire découvrir de nouveaux talents musicaux. De nombreux candidats « auteurs compositeurs » viendront concourir à travers une soirée unique et pleine d’émotion devant un jury de professionnels.21h30 – Gratuit – Théâtre de verdureJEUDI 28 JUILLET : PROJECTION DU CONCERT DES FOUS CHANTANTS 2019 AVEC JULIEN CLERC Pour ceux qui veulent découvrir ou revivre les grands moments de l’édition dédiée à Julien Clerc, une projection sera diffusée en cinéma de plein air. Du show et des performances artistiques inoubliables.21h30 – Gratuit – Théâtre de verdureVENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUILLET : LES FOUS CHANTANTS D’ALÈS ET PASCAL OBISPO Pascal Obispo, 1000 choristes, 7 chefs de chœur, une vingtaine de musiciens avec une mise en scène explosive pour deux concerts hors norme !A partir de 38 euros – 21h30 – Arènes du Tempéras*Infos pratiques :- Rendez-vous du Samedi 23 au Samedi 30 Juillet 2022- Où? : Divers lieux dans Alès, les concerts avec Pascal Obispo seront aux Arènes du Tempéras- Tarifs : Manifestations gratuites en dehors des concerts des 29 et 30 Juillet- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 52 32 15

