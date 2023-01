Festival des formes courtes Urcel Urcel Urcel Catégories d’Évènement: Aisne

Urcel

Festival des formes courtes Urcel, 3 février 2023, Urcel Urcel. Festival des formes courtes Urcel Aisne

2023-02-03 19:00:00 – 2023-02-03 21:30:00 Urcel

Aisne Urcel 1 1 1 Venez découvrir la troisième édition de ce festival des Arts de Formes Courtes qui fera un arrêt à Urcel le Vendredi 3 février 2023.

2 évènements prévus :

19h00 : Théâtre Peau d’Âme

20h15 : Concert Captain Simard

Réservations au 07 65 18 28 53

Tarif unique : 1€ Venez découvrir la troisième édition de ce festival des Arts de Formes Courtes qui fera un arrêt à Urcel le Vendredi 3 février 2023.

2 évènements prévus :

19h00 : Théâtre Peau d’Âme

20h15 : Concert Captain Simard

Réservations au 07 65 18 28 53

Tarif unique : 1€ +33 7 65 18 28 53 Festival Formes Courtes

Urcel

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Urcel Autres Lieu Urcel Adresse Urcel Aisne Ville Urcel Urcel lieuville Urcel Departement Aisne

Urcel Urcel Urcel Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urcel-urcel/

Festival des formes courtes Urcel 2023-02-03 was last modified: by Festival des formes courtes Urcel Urcel 3 février 2023 Aisne Urcel Urcel Aisne

Urcel Urcel Aisne