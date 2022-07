Festival des Forêts : Concert « Hommage au plat pays » Rethondes, 14 juillet 2022, Rethondes.

Festival des Forêts : Concert « Hommage au plat pays »

Rue Paul Arnoult Rethondes Oise

2022-07-14 18:00:00 – 2022-07-14 20:00:00

Rethondes

Oise

Rethondes

0 0 18h, Concert « Hommage au plat pays »

Adrien Boisseau, alto

Gaspard Denaehe, piano

Programme :

César FRANCK, Sonate pour violon et piano (transcription pour alto) en La majeur

Joseph JONGEN, Allegro appassionato pour alto et piano

Henri VIEUXTEMPS, Sonate pour alto et piano en si b majeur

Jacques BREL, Le plat pays, Vesoul, Ne me quitte pas, La valse à mille temps (transcription pour alto et piano)

billetterie@festivaldesforets.fr +33 3 44 40 28 99 https://festivaldesforets.fr/

DR

Rethondes

dernière mise à jour : 2022-06-30 par