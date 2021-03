Festival des Forêts 2021, 19 juin 2021-19 juin 2021, Compiègne.

Festival des Forêts 2021 2021-06-19 – 2021-07-15

Compiègne Oise

Réunissant musique, nature et patrimoine, le Festival des Forêts renouvelle depuis 29 ans les formes du concert et invite le spectateur à vivre des expériences inédites.

Unique en son genre, placé sous le signe de la découverte et de l’originalité, le festival tisse des liens inattendus entre nature et art : l’immersion dans la nature et la découverte guidée de la forêt invitent le public à aborder les œuvres avec une ouverture sensorielle inédite !

Le thème de cette édition Auf den Wasser zu singen (En chantant sur l’eau) s’inspire d’un célèbre lied de Schubert, évoque les rivières – l’Aisne et l’Oise – et les étangs qui caractérisent les paysages des forêts de Compiègne et de Laigue et invite aux nombreuses traductions musicales du monde aquatique.

À ce jour, une quinzaine de concerts et onze bains de forêts musicaux, auxquels viendront s’ajouter des manifestations optionnelles si la situation sanitaire le permet, sont prévus.

Programmation et billetterie à retrouver sur leur site internet.

contact@festivaldesforets.fr +33 3 44 40 28 99 https://festivaldesforets.fr/

© Festival des Forêts