.Tout public. gratuit Venez assister à une soirée de projection de courts-métrages autour des questions du genre et des cultures queer, au Théâtre Douze. Dans le cadre du Festival des Fiertés organisé par les 12e, 13e, 14e arrondissements, le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel et le Théâtre Douze vous proposent d’assister à une soirée de projection de courts-métrages. Durant cette soirée, les courts-métrages aborderont les thématiques des questions du genre et des cultures queer. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec des professionnel.les du milieu associatif LGBTQIA+ et d’un temps convivial ! Programmation des courts-métrages : – Le Baiser de la lune, de Sébastien Watel

– Shower Boys, de Christian Zettenberg – La jupe d’Adam, de Clément Trehin-Lalanne – The Rogers, de Dean Hamer. Joe Wilson – Et si on s’en foutait ?, de Johanna Lagarde Réservation conseillée au 01 44 75 60 14 ou via animravel@gmail.com Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel animravel@gmail.com

