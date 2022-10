Festival des fiertés : soirée courts-métrages Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival des fiertés : soirée courts-métrages Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles, 18 novembre 2022, Paris. Le vendredi 18 novembre 2022

de 19h30 à 22h00

. gratuit

Découvrez une sélection de courts-métrages réalisés par de jeunes réalisateur·ices sur la thématique du genre. Les courts-métrages sont des objets cinématographiques particuliers, dont se saisissent souvent les jeunes réalisateur·ices. Avec une grande liberté de ton et de style, ils y expriment leurs questionnements, qui nous traversent et nous émeuvent ! Une expérience à vivre collectivement à la Maison des Ensembles, en partenariat avec 1000 Visages et Le Refuge. Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles 3-5 rue d’Aligre 75012 Paris Contact : 01 53 46 75 10 mdejeunes@ligueparis.org https://www.facebook.com/maisondesensembles https://www.facebook.com/maisondesensembles

Canva

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Maison des Ensembles Adresse 3-5 rue d'Aligre Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Maison des Ensembles Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Maison des Ensembles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival des fiertés : soirée courts-métrages Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles 2022-11-18 was last modified: by Festival des fiertés : soirée courts-métrages Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles Centre Paris Anim' Maison des Ensembles 18 novembre 2022 Centre Paris Anim' Maison des Ensembles Paris Paris

Paris Paris