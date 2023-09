Festival des Fiertés : Rencontre avec Geneviève Damas Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne à partir du 14 octobre

Dans le cadre du festival des fiertés des 12ème, 13ème et 14ème arrondissements, la bibliothèque Benoîte Groult est heureuse d’accueillir l’autrice de « Strange », pépite de la rentrée littéraire.

Il y a des choses que l’on écrit parce qu’on n’a pas pu les dire. Nora envoie une longue lettre à son père, qui vit dans une autre ville. Cette ville, elle l’a quittée pour apprendre le chant à Bruxelles. Mais aussi pour autre chose. « Ma vie n’est pas exactement comme je te l’ai racontée ». Geneviève Damas s’entretiendra avec Sophie Lombard, de la librairie d’Odessa sur ce roman délicat qui ne manquera pas de vous questionner.

Geneviève Damas est une dramaturge, romancière, comédienne et metteuse en scène belge. Son premier roman, Si tu passes la rivière obtient, entre autres, le Prix Victor Rossel 2011 en Belgique, et le Prix des Cinq Continents de la Francophonie 2012. En 2017, Patricia et, en 2019, Bluebird paraissent aux éditions Gallimard. Ce dernier obtient le Prix des lycéens de la fédération Wallonie-Bruxelles en 2021. Elle anime chaque année plusieurs ateliers d’écriture et théâtre, dont certains pour des publics adultes. Elle se fait également chroniqueuse occasionnelle pour les quotidiens Le Soir et La Libre. Depuis la saison 2019-2020, elle est artiste associée au Théâtre Les Tanneurs.

Un comptoir de vente sera assuré par la Librairie d’Odessa à la suite de la rencontre.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

