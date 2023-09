Festival des Fiertés : Rencontre autour de l’ouvrage collectif « Pédés » Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne à partir du 14 octobre

Dans le cadre du festival des fiertés des 12ème, 13ème et 14ème arrondissements, la bibliothèque Benoîte Groult est heureuse d’accueillir Florent Manelli, Adrien Naselli, Anthony Vincent et Nanténé Traoré.

Dans une société qui peine à lutter contre l’homophobie ambiante, la communauté gay est éreintée par ses luttes. Stigmatisée, insultée et tuée, elle est pourtant bien plus riche et complexe que les multiples préjugés à son encontre laissent penser. Avec la volonté d’amorcer une prise de conscience, venez rencontrer ces quatre journalistes, écrivains et artistes.

Florent Manelli est auteur et illustrateur. Il a travaillé

plusieurs années au sein de la Fondation GoodPlanet et a été chroniqueur pour

Radio Nova, HomoMicro et Vivre FM. Il est l’auteur de 40 LGBT+ qui ont changé

le monde (Éditions Lapin), dont les deux tomes ont été publiés en 2019 et

2020. Il est également l’auteur du livre Le Feu ou rien. Portrait d’une

génération engagée (Mango éditions, 2022), coécrit avec Laura-Jane Gautier.

Il anime des conférences sur les questions LGBTQIA+.

Journaliste, Adrien Naselli a travaillé pour de nombreux

médias dont France Inter, France Culture ou encore Le Monde. À 26 ans,

il est nommé rédacteur en chef du magazine Têtu qu’il souhaite

moderniser en lui insufflant un esprit plus jeune et plus engagé. Il est

aujourd’hui journaliste pour Libération en France et pour la RTBF en

Belgique. Il est également l’auteur de l’enquête Et tes parents, ils font

quoi ? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents (JC Lattès,

2021).

Journaliste culturel, Anthony Vincent a travaillé pour

plusieurs médias (Grazia, Le Figaro, Têtu, Les

Inrockuptibles, Mixte, Antidote, GQ et Vanity Fair).

Depuis 2018, il coanime avec la journaliste Douce Dibondo le podcast

intersectionnel «Extimité». Depuis 2021, chez Madmoizelle, il crée un podcast

pour en découdre avec les étiquettes dans la mode et la beauté, « Matières

premières » ; et lance en 2022 l’émission Twitch, « Le JT mode ».

Nanténé Traoré est un photographe et auteur transgenre. Sa

démarche photographique s’attache à créer une documentation vivante du présent

et une nouvelle iconographie de l’intime. Poète, il est l’auteur du recueil La

nuit t’arrache à moi (Gorge bleue, 2022) et coauteur de l’ouvrage collectif

Nos amours radicales (Hachette, 2021).

Un comptoir de vente sera assuré par la Librairie d’Odessa à la suite de la rencontre.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

