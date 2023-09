Festival des Fiertés. Qui est « elles » ? Discussion autour de l’œuvre de Monique Wittig avec le Collectif Les Jaseuses Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Festival des Fiertés. Qui est « elles » ? Discussion autour de l’œuvre de Monique Wittig avec le Collectif Les Jaseuses

Cet évènement fait partie de Festival des fiertés, le

festival des cultures et identités LGBTQI+.

Proposé par le collectif de chercheur·se·s

féministes Les Jaseuses dans le cadre de leur cycle



« Questions-bêtes-pas-bêtes », cet atelier vous invite à une discussion

sur différents enjeux parfois complexes qui traversent l’œuvre de Monique

Wittig : le lesbianisme politique, l’essentialisme, la race, la question de la

réception…

L’année 2023 marque les 20 ans de son décès. Il nous

semble important de rendre femmage à l’écrivain, philosophe et militante

féministe et lesbienne qu’était Monique Wittig. Cet événement s’inscrit dans la

programmation #Wittig2023, lancée par l’association des Ami·e·s de Monique

Wittig.

Une belle occasion de mieux connaître l’autrice qui

habita notre arrondissement et dont l’œuvre connaît un renouveau littéraire et

politique, et d’oser poser les questions sur ce qui peut parfois entraver sa

lecture.

Gratuit, ouvert à toustes, sur inscription. Pour public adulte.



Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Les Jaseuses Bandeau Que Faire à Paris