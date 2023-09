Festival des fiertés. Projection/rencontre « Casa Susanna » Conservatoire Municipal Darius Milhaud Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 22 novembre 2023

de 19h00 à 21h30

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

En partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud, la bibliothèque Georges Brassens invite le réalisateur Sébastien Lifshitz à s’entretenir avec le public à l’issue de la projection de son documentaire « Casa Susanna ».

« Dans les années 50-60, au milieu d’une vaste campagne américaine, au pied des Catskills, une petite maison en bois adossée à une grange a abrité le premier réseau clandestin de travestis.

Diane et Kate ont aujourd’hui 80 ans. A l’époque, elles étaient des hommes et faisaient partie de cette organisation secrète. Elles nous racontent aujourd’hui cette histoire presque effacée mais essentielle, à une époque où la transidentité commençait à s’inventer. C’est une histoire pleine de bruit et de fureur, avec ses personnages insolites dont la fameuse Susanna qui eut le courage de créer ce refuge qu’on appelait alors Casa Susanna. »

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Agat Films / Collection of Cindy Sherman