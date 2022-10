Festival des fiertés : plus de clichés dans nos activités Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival des fiertés : plus de clichés dans nos activités Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel, 10 novembre 2022, Paris. Du jeudi 10 novembre 2022 au samedi 26 novembre 2022 :

. gratuit

« plus de clichés dans nos activités » les étudiants de la prestigieuse école Estienne ont réalisés des pictogrammes non genrés pour faire la promotion de nos activités. « plus de clichés dans nos activités » les étudiants de la prestigieuse école Estienne ont réalisés des pictogrammes non genrés pour faire la promotion de nos activités. Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel 24 rue Daviel 75013 Paris Contact : 0673881976

cm

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel Adresse 24 rue Daviel Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival des fiertés : plus de clichés dans nos activités Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel 2022-11-10 was last modified: by Festival des fiertés : plus de clichés dans nos activités Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel 10 novembre 2022 Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel Paris Paris

Paris Paris