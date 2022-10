Festival des fiertés : petite bibliothèque de l’égalité Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival des fiertés : petite bibliothèque de l’égalité Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel, 26 novembre 2022, Paris. Le samedi 26 novembre 2022

de 11h00 à 12h30

. gratuit

Découvrez notre sélection de livres jeunesse déconstruisant les stéréotypes sexistes à destination des enfants à partir de 3 ans Nos livres jeunesse decryptent les stéréotypes notamment sexistes et véhiculant un message de tolérance envers chacun·e, quelque soit son orientation de genre, sexuelle, son schéma familial… Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel 24 rue Daviel 75013 Paris Contact : victoiretinayre@ligueparis.org

Clara Machin

