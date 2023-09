Festival des Fiertés. Lectures inclusives et décalées pour les enfants et les parents, lues par le collectif Les Contes à Paillettes Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival des Fiertés. Lectures inclusives et décalées pour les enfants et les parents, lues par le collectif Les Contes à Paillettes Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

La Déliche, Maria Mollarda, Princess Prout et Tata Foxie racontent des histoires où ce n’est pas forcément le prince qui sauve la princesse, où les héros ont le droit de pleurer et les héroïnes de parcourir le monde. La bibliothèque Aimé Césaire est heureuse d’accueillir le célèbre collectif de Drag Queen, Les Contes à Paillettes. Cet évènement s’inscrit dans le Festival des Fiertés. Nous vous invitons parents et enfants à découvrir des récits qui ouvrent de nouveaux horizons, avec toute la gaieté dont nous avons besoin en ces temps incertains. « Collectif de Drag Queens, ca(ra)bossées, mi-fées ni à faire, qui racontent aux enfants et jeunes adultes des histoires à dormir debout?… ou bien à se tenir debout! la tête haute, le regard ouvert, fier.e de ses singularités et de son mystère! En talons 13 cm ou en baskets plates! »

Source : Les Contes à Paillettes Public familial Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Contes à Paillettes Contes à Paillettes Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Aimé Césaire Paris latitude longitude 48.8312310021516,2.31166200819968

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/